В иркутской Усадьбе Сукачева откроется международная выставка фотографий "Материнство в дикой природе"

СЕГОДНЯ 04:13 2019-02-19T04:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 20 февраля, в Усадьбе Сукачева в Иркутске откроется Международная фотовыставка «Материнство в дикой природе» из Нового зоологического музея Санкт-Петербурга.

- Многих волнует вопрос, есть ли у животных чувства? Эти фотографии — яркий на то ответ. Ведь звери не умеют ни играть, ни позировать. Они искренни каждую секунду, - говорят в пресс-службе Иркутского художественного музея. - Цель проекта — представить в фотографии не просто животных с детенышами, а именно Материнство, в его разнообразных проявлениях: любовь, забота, терпение, обучение, игра, самоотверженность.

Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

В экспозиции - уникальные кадры дикой природы ведущих фотографов-анималистов России - владимира Медведева, Юрия Артюхина, Игоря Шпиленка, Сергея Иванова, Валерия Шишенкова, Константина Шатенева – и зарубежных авторов из Канады, США, Германии, Франции, Италии, Эстонии и других стран. Есть и фотокарточки обладателей престижных наград BBC Wildlife Photographer of the Year, G.D.T. Nature Photographer of the Year, лауреатов международного фестиваля «Золотая черепаха».

На открытие вход свободный. Начало в 16.00. Работать выставка будет до 17 марта.

Читайте также:

Афиша театров Иркутска на март 2019: гастроли столичных артистов и несколько премьерных постановок на разных площадках

Всемирный день театра в Иркутске: гала-концерт, награждения, капустники

ИСТОЧНИК KP.RU