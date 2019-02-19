2019-02-19T04:13:21+03:00
Общество

В иркутской Усадьбе Сукачева откроется международная выставка фотографий "Материнство в дикой природе"

У всего живого на свете есть мама
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено Иркутским художественным музеемФото: предоставлено Иркутским художественным музеем
Изменить размер текста:

Завтра, 20 февраля, в Усадьбе Сукачева в Иркутске откроется Международная фотовыставка «Материнство в дикой природе» из Нового зоологического музея Санкт-Петербурга.

- Многих волнует вопрос, есть ли у животных чувства? Эти фотографии — яркий на то ответ. Ведь звери не умеют ни играть, ни позировать. Они искренни каждую секунду, - говорят в пресс-службе Иркутского художественного музея. - Цель проекта — представить в фотографии не просто животных с детенышами, а именно Материнство, в его разнообразных проявлениях: любовь, забота, терпение, обучение, игра, самоотверженность.

Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

В экспозиции - уникальные кадры дикой природы ведущих фотографов-анималистов России - владимира Медведева, Юрия Артюхина, Игоря Шпиленка, Сергея Иванова, Валерия Шишенкова, Константина Шатенева – и зарубежных авторов из Канады, США, Германии, Франции, Италии, Эстонии и других стран. Есть и фотокарточки обладателей престижных наград BBC Wildlife Photographer of the Year, G.D.T. Nature Photographer of the Year, лауреатов международного фестиваля «Золотая черепаха».

На открытие вход свободный. Начало в 16.00. Работать выставка будет до 17 марта.

Читайте также:

Афиша театров Иркутска на март 2019: гастроли столичных артистов и несколько премьерных постановок на разных площадках

Всемирный день театра в Иркутске: гала-концерт, награждения, капустники

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчину, пропавшего без вести 22 года назад, ищут в Иркутской области
Иркутская команда отобрана на чемпионат России по керлингу
Помогите найти! Пенсионер пропал в Ангарске
В Иркутске утром 19 февраля пробки 7 баллов: ДТП на ул. Рабочей и 2-ой Железнодорожной
Международные соревнования по стрельбе во Франции: у иркутянина – две золотые медали
Первенство СФО по вольной борьбе: у спортсменок Иркутской области – три медали
Вице-чемпион России повержен: «Байкал-Энергия» обыграла красноярский «Енисей»
Прогноз погоды в Иркутске: 19 февраля днем будет -2
В Ангарске разыскивают женщину, подбросившую в роддом младенца
Реконструкция Афганской войны впервые прошла в Братске
«Ледовый шторм-2019» на Байкале: москвичи стали первыми на коньках, иркутяне на велосипеде
СК проверит информацию о нападении на журналистов в Иркутске
В «Братской лыжне» приняли участие более тысячи человек
В Нижнеудинске начальник поставил камеру в кабинете подчиненной и тайно подглядывал за ней
На свой страх и риск: более 40 машин в выходные незаконно выехали на лед Байкала
Вооруженного грабителя, напавшего на магазин, задержали в Черемхове
18 и 19 февраля акция «КП» к Дню защитника Отечества «Поздравь своего защитника»!
На воре и шапка горит: в Бурятии грабителей опознали по шапкам-ушанкам
Иркутянка с сыном отбилась от стаи бродячих собак лыжными палками
Иркутянка лишила своих детей доли в квартире
В «Байкальской рыбалке – 2019» примет участие команда из Конго
Многодетная мать из Усть-Кута зарезала своего мужа алкоголика