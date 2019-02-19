Готовность Иркутской области к пожароопасному периоду и паводкам обсудят на площадке ЗакСобрания

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-19T10:38:30+03:00

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Лесные пожары, паводки, - каждое лето Приангарье борется со стихией и успех во многом зависит от того, насколько регион к этому готов. Это и обсудят депутаты областного парламента на сессии Законодательного Собрания. Об этом заявил спикер ЗС Сергей Сокол по время посещения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области.

Вместе с главой управления Валентином Нелюбовым спикер принял участие в селекторном совещании с территориальными подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов региона и едиными диспетчерскими службами. Один из вопросов, который вызывает обеспокоенность, - в Иркутском районе прикрытие 85 населенных пунктов осуществляют всего 7 областных пожарно-спасательных части и 4 ведомственные. В остальных - созданы пожарные формирования на нештатной основе. По словам Валентина Нелюбова, в Иркутской области присутствуют все риски природного и техногенного характера, и на пороге пожароопасного и паводкового периода важно сконцентрировать на этих вопросах внимание представителей всех уровней власти и общественности.

- Эффективность мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику чрезвычайных ситуаций, достаточность сил и средств, уровень поддержки со стороны исполнительной власти и финансирования мы обсудим на площадке ЗакСобрания, – подчеркнул Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU