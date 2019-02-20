«Джаз на Байкале-2019»: Игорь Бутман, Скотт Хендерсон, Сергей Манукян и другие выступят в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-20T08:37:00+03:00

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Весна в Иркутске это не только время любви и обновления, но и…джаза! Приангарье вновь готовится принять гостей традиционного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале». В этом году он состоится уже в 14-ый раз. Яркие творческие вечера на площадках Иркутска проходят с 2006 года и за это время их посетили более 70 тысяч зрителей, перед которыми выступили более сотни отечественных и зарубежных звезд джаза.

Музыканты выступят на сценах Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, Иркутской областной филармонии и детской школы искусств и других. Впервые в истории фестиваля, его неизменный участник, народный артист России Игорь Бутман выступит вместе со своим оркестром Igor Butman Jazz Orchestra.

- Схема мероприятия останется неизменной, оно начнется с джазового парада по 130-му кварталу, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Во второй день программы пройдет детский Гала-концерт и награждение победителей конкурса «Jazz Kids». Завершится все концертом на сцене Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского и традиционным вечерним джем-сейшном.

Смотр юных талантов «Jazz Kids» пройдет в юбилейный десятый раз. За это время от городского конкурса он дорос до статуса международного! Его жюри в этом году возглавит декан факультета музыкального искусства эстрады Российской академии музыки имени Гнесиных Валерий Гроховский. Среди других звезд фестиваля, перед иркутянами выступят всемирно известный гитарист Скотт Хендерсон, легендарный российский музыкант Сергей Манукян, барабанщик Иван Авалиани и иркутский коллектив «Доктор Джаз».

ИСТОЧНИК KP.RU