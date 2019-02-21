СЕГОДНЯ 05:11 2019-02-21T05:13:06+03:00

ДТП на трассе «Иркутск-Чита»: пятеро погибших, двое из них – дети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Вчера, 20 февраля, на трассе «Иркутск-Чита» в Хилокском районе автодороги произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, женщина – водитель «Тойоты» на справилась с управлением и машина вылетела на встречную полосу. Итог - лобовое столкновение с грузовиком «Скания».

- В результате ДТП на месте аварии погибла 32-летняя водитель иномарки, жительница Бурятии, 30-летняя жительница Домны и двое малолетних пассажиров, - сообщает пресс-служба МИВД РФ по забайкальскому краю. - Супруг водителя был доставлен в медицинское учреждение, где при оказании помощи скончался. Водитель грузовой автомашины не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Будут проведены все необходимые экспертизы, следователи установят причины смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU