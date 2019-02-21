Пьяный подростки избили и ограбили мужчину в Братске

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-21T11:05:31+03:00

Один из них был задержан

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Двое молодых людей встретили на улице братчанина. Между ними произошел конфликт, началась драка. Численное превосходство дало о себе знать. Один из нападавших, 19-летний парень, снял с руки избитого мужчины часы. После чего грабители сбежали.

Придя в себя, житель Братска позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Патрульный экипаж лейтенанта Дмитрия Фефелова и старшины Александра Бабенко обнаружил похожих по описанию молодых людей в одном из соседних дворов. При виде полицейских компания бросилась наутек.

- Одного из них удалось задержать, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель. Экспертиза показала, что он был сильно пьян.

Патрульные нашли у молодого человека те самые украденные часы. Сыщики выясняют все детали случившегося. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU