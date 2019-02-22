Театры Иркутска готовят зрителям сразу три премьеры в марте 2019

СЕГОДНЯ 05:06 2019-02-22T05:20:57+03:00

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Иркутские театры не перестают радовать своих зрителей. В марте в городе состоятся сразу три премьеры: в иркутском драмтеатре, музтеатре и в ТЮЗе.

Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова готовит постановку «В день свадьбы» по пьесе Виктора Розова «День свадьбы», написанной в 1963 году. Эта история стара как жизнь. В основе сюжета – любовный треугольник. Миша и Нюра решили пожениться. За день до свадьбы приезжает первая любовь Миши. Что важнее долг или любовь? Быть верным своему слову или быть счастливым? Посмотрим постановку режиссера Геннадия Гущина. Премьера 1, 2 и 3 марта.

Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского завершает подготовку к премьере «Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес». В основе – знаменитый роман Александра Дюма. Костюмы к музыкальной драме придуманы лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» Ирэной Белоусовой из Москвы, режиссер-постановщик спектакля Наталья Печерская также из столицы, как и художник-сценограф Виктория Хархалуп. А вот балетмейстер Александра Журавлева из Санкт-Петербурга. В афише театра ищите историю о любви и мести 8, 9, 10 марта.

Иркутский Театр юного зрителя им. А. Вампилова порадует иркутян постановкой «Герой нашего времени», по одноименному произведению Михаила Юрьевича Лермонтова. Над постановкой трудились режиссер Иван Колдаре из Москвы, художник-постановщик Наталья Елесина, музыкальное оформление – Павел Смирнов. Печорина сыграет актер театра Сергей Павлов, роль красавицы Бэлы будут в разные дни исполнять Анна Конончук и Виктория Криницкая. 16, 21 и 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU