2019-02-23T08:25:49+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1

Впереди заключительная игра регулярного сезона против тюменского ХК «Рубин»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1. Фото: Татьяна Глюк.ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1. Фото: Татьяна Глюк.
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Ангарский ХК «Ермак» продолжает серию гостевых игр. На этот раз соперником сибряков стали хоккеисты из Ханты-Мансийска. Если в прошлом туре наши ребята добились неожиданной победы над лидером лиги – «СКА-Нева», то в этот раз удача была не на стороне «оранжевых».

В первом периоде шла довольно равная борьба, которая завершилась счетом 0:0. Но уже во втором тайме, сразу три шайбы побывали в воротах ангарчан. Стоит отметить, что эта игра стала уже третьей за 4 дня. Такой плотный график изнурительных матчей и перелетов дает о себе знать. Силы покинули команду. Перед третьим периодом Олег Болякин все-таки смог взбодрить своих парней, и они вернулись в игру, но преимущество хозяев льда было уже недосягаемым. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хоккеистов «Югры». Единственный гол в составе ангарчан забил нападающий Артем Севостьянов.

- Сказалась усталость, скамейка у нас короткая, нагрузка ложится на одних и тех же игроков, - цитирует пресс-служба ХК «Ермак» главного тренера команды Олега Болякина. - Благодарен ребятам за третий период. Все-таки проявили характер и не опустили руки.

Следующий матч наши парни проведут против ХК «Рубин» из Тюмени 24 февраля. Он станет для хоккеистов из Ангарска заключительным в этом сезоне. По итогам года «оранжевые» не смогли пробиться в плей-офф ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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