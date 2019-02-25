Скульптура Даши Намдакова появилась в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:01 2019-02-25T05:03:05+03:00

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Даши Нима – полное имя Даши, означает Удачливое солнце. Он родился шестым ребенком в семье. Его малая родина - бурятское село Укурик. Сейчас Намдаков - скульптор мирового уровня. Его работы выставляются в музеях мира. В Иркутске есть его Фемида, собрание работ в галерее В. Бронштейна, на Ольхоне - скульптура «Хранитель Байкала». Теперь и у наших соседей в Красноярске появилось его творение.

Сегодня, 25 февраля, состоится открытие скульптуры «Трансформация». Установили ее рядом с пр. Свободный на территории Сибирского федерального университета. Посмотреть на "Трансформацию" могут не только студенты, но все красноярцы и гости города.

- Скульптура создана на деньги спонсоров, - рассказала у себя на странице в соцсетях пресс-секретарь университета Ярослава Жигалова. – На открытие приедет сам автор.

Работа представляет собой голову человека, созданную из каменных глыб. Высота – 4 метра, вес – 8 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU