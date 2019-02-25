Скульптура Даши Намдакова появилась в Красноярске
Даши Нима – полное имя Даши, означает Удачливое солнце. Он родился шестым ребенком в семье. Его малая родина - бурятское село Укурик. Сейчас Намдаков - скульптор мирового уровня. Его работы выставляются в музеях мира. В Иркутске есть его Фемида, собрание работ в галерее В. Бронштейна, на Ольхоне - скульптура «Хранитель Байкала». Теперь и у наших соседей в Красноярске появилось его творение.
Сегодня, 25 февраля, состоится открытие скульптуры «Трансформация». Установили ее рядом с пр. Свободный на территории Сибирского федерального университета. Посмотреть на "Трансформацию" могут не только студенты, но все красноярцы и гости города.
- Скульптура создана на деньги спонсоров, - рассказала у себя на странице в соцсетях пресс-секретарь университета Ярослава Жигалова. – На открытие приедет сам автор.
Работа представляет собой голову человека, созданную из каменных глыб. Высота – 4 метра, вес – 8 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU