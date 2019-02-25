В Иркутске продолжают искать без вести пропавшего студента

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-25T08:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске продолжаются поиски. 23-летний студент пропал без вести в среду 20 февраля.

Напомним, молодой человек гостил у сестры. А после этого, чтобы доехать до своего общежития на улице Лермонтова, пошел в сторону остановки "Депутатская". На часах было около восьми часов вечера.

Однако после этого парень словно в воду канул. Его мобильник недоступен. Родственники студента написали заявление в полицию. Начались поиски, которые продолжаются вот уже пятые сутки. Оперативники прорабатывают всевозможные версии случившегося.

Напомним и приметы пропавшего. Он был одет в синюю куртку, коричневую вязаную шапку с заворотом, зауженные брюки. Его рост 182 сантиметра, худой, короткие темно-русые волосы.

- Пока зацепок нет, - сообщили «Комсомольской правде в Иркутске» в ГУ МВД России по Иркутской области. – Изучаются записи с камер видеонаблюдения, но результата пока нет.

Родные и близкие надеются, что Алексей жив, здоров, и скоро вернется домой.

Если кто-либо видел молодого человека или знает о его местонахождении, просьба позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU