Мошенник украл у иркутской семьи пенсионеров 74 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-26T06:29:10+03:00

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В полицию обратился 51-летний мужчина и сообщил, что его родители стали жертвами мошенника. Оказалось, днем в квартиру на улице Лермонтова к пожилой паре, которая недавно получила пенсию, зашел молодой человек и представился полицейским. Он сказал, что сейчас участилось распространение фальшивых банкнот, и попросил пенсионеров показать ему деньги. Получив деньги на руки, злоумышленник вышел в подъезд и убежал. Позже пожилые люди обнаружили еще и пропажу кошелька. Всего добычей мошенника стали 74 тысячи рублей.

- Оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения,- сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На вид преступнику 30 лет, рост 185-190 сантиметров, худой, был одет в темную одежду.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, нужно проверять документы, а затем позвонить в структуру, от которой направлен работник, напоминают сыщики. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU