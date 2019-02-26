2019-02-26T09:47:57+03:00
Общество

Швейцарский экстремал на велосипеде пересечет Байкал по льду с юга на север

Марк Мишель планирует, что все его путешествие займет три недели
Артем ИЛОШВАИ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Швейцарский экстремал на велосипеде пересечет Байкал по льду с юга на север. Фото: страница Марка Мишель в «Instagram».Швейцарский экстремал на велосипеде пересечет Байкал по льду с юга на север. Фото: страница Марка Мишель в «Instagram».
Изменить размер текста:

До Байкала 27-летний Марк Мишель из Швейцарии планирует добраться в конце февраля и сразу же пуститься в авантюрное путешествие. Экстремал хочет пересечь озеро по льду с южного берега до северного. Для этого он везет с собой провизию, топливо.

Кстати, это далеко не первое путешествие Марка. Швейцарец на велосипеде проехал уже более 50 стран в Европе и Азии. Каждый свой шаг он записывает на видео и фото, а потом выкладывает их в соцсети. Сейчас спортсмен-любитель находится, например, на Кузбассе.

- Все поездки за свой счет, сейчас у меня есть партнеры, которые помогают мне со снаряжением, - рассказал "Комсомольской правде в Иркутске" Марк Мишель. - В Сибирь приехал специально, чтобы набраться опыта в холодных условиях. Зимой я проезжаю около шести часов в день, остальное время трачу на установку палатки и приготовление пищи. Готовлю еду из талого снега.Для пополнения запаса калорий пью много чая с сахаром и сам готовлю еду на костре. Если этим пренебречь, можно просто-напросто замерзнуть к утру. А вообще я около 11 лет придерживаюсь вегетарианской диеты.

Манит Марка и девственная красота природы, необычные виды и добродушие местных жителей. Конечно, для преодоления столь длительного маршрута нужно откуда-то черпать силы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Братске пройдет международная выставка «SibWoodExpo»
С 26 февраля по 5 марта ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная в Иркутске
Фестиваль творческой молодежи прошел в Братске
Семейную пару интернет-мошенников задержали в Братске
Сергей Сокол о «Усольехимпроме»: Люди не должны думать, что они живут на пороховой бочке
Двое подростков угрожая ножом, ограбили студентов в Иркутске
Учебный авиацентр ДОСААФ в Иркутске нуждается в поддержке
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко отмечает свой юбилей
Природоохранная прокуратура признала законной скульптуру Даши Намдакова на Ольхоне
Ангарчанин из-за ревности убил и расчленил своего приятеля
Мошенник украл у иркутской семьи пенсионеров 74 тысячи рублей
Пожар в Иркутске: на улице Рабочего Штаба горит мебельных цех
Забеги русских троек на льду пройдут 3 марта в Иркутске
Помогите найти! 27-летний мужчина пропал в Иркутске
Чемпионат мира по ледовой скульптуре в Аляске: у иркутянина – второе место
Полсотни крупномасштабных картин Москвитина отобраны для выставки в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 26 февраля днем будет -3
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад
Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол и депутаты посетили проблемную площадку «Усольехимпрома»
Шла в наушниках: 14-летняя девочка погибла, попав под поезд в Усолье-Сибирском
Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с участниками Спартакиады учащихся России
Ездил без прав: водитель квадроцикла сбил семью на льду Байкала
МЧС: в сгоревшей «Хрустальной сказке» нашли грубые нарушения пожарной безопасности
Директора турфирмы, укравшую у клиентов 2 миллиона рублей, будут судить в Ангарске