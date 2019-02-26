Швейцарский экстремал на велосипеде пересечет Байкал по льду с юга на север

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-26T09:47:57+03:00

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До Байкала 27-летний Марк Мишель из Швейцарии планирует добраться в конце февраля и сразу же пуститься в авантюрное путешествие. Экстремал хочет пересечь озеро по льду с южного берега до северного. Для этого он везет с собой провизию, топливо.

Кстати, это далеко не первое путешествие Марка. Швейцарец на велосипеде проехал уже более 50 стран в Европе и Азии. Каждый свой шаг он записывает на видео и фото, а потом выкладывает их в соцсети. Сейчас спортсмен-любитель находится, например, на Кузбассе.

- Все поездки за свой счет, сейчас у меня есть партнеры, которые помогают мне со снаряжением, - рассказал "Комсомольской правде в Иркутске" Марк Мишель. - В Сибирь приехал специально, чтобы набраться опыта в холодных условиях. Зимой я проезжаю около шести часов в день, остальное время трачу на установку палатки и приготовление пищи. Готовлю еду из талого снега.Для пополнения запаса калорий пью много чая с сахаром и сам готовлю еду на костре. Если этим пренебречь, можно просто-напросто замерзнуть к утру. А вообще я около 11 лет придерживаюсь вегетарианской диеты.

Манит Марка и девственная красота природы, необычные виды и добродушие местных жителей. Конечно, для преодоления столь длительного маршрута нужно откуда-то черпать силы!

ИСТОЧНИК KP.RU