2019-02-26T10:38:21+03:00
Общество

Учебный авиацентр ДОСААФ в Иркутске нуждается в поддержке

Депутаты ЗС рассмотрят пути решения
Яна ЛИСИНА
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Иркутский учебный центр ДОСААФ не работает в полную силу, а выживает. Так считает зампредседателя комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ольга Безродных.

- Авиацентр имеет большой парк воздушных судов, но содержание в исправном состоянии, например, одного самолета АН-2 обходится ежегодно в более чем 5 млн рублей, - поясняет руководитель организации Сергей Шадрин. - Средств не хватает не только на обновление авиапарка, но и на покупку новых судов.

Выход из ситуации – участие в торгах на проведение авиационных работ для охраны лесов от пожаров. Но выиграть такой аукцион очень сложно. Зарабатывает организация лишь на прыжках с парашютом. Есть долги по зарплате и налоговым отчислениям.

Ольга Безродных отметила, что клуб, тем не менее, располагает серьезной технической базой и здесь работают настоящие профессионалы, но без поддержки со стороны региона, он не сможет заниматься военно-патриотическим воспитанием и развитием авиационно-технических видов спорта. Решено, что предложения по поддержке авиацентра направят в Законодательное Собрание Иркутской области для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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