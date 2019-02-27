2019-02-27T09:46:34+03:00
Происшествия

Водитель грузовика случайно задавил грузчика в Улан-Удэ

Он переключил не ту передачу
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Водитель грузовика случайно задавил грузчика в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба СУ СК России по Бурятии.Водитель грузовика случайно задавил грузчика в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
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Во время выгрузки продуктов в одном из торговых павильонов по улице Гагарина, в Улан-Удэ, 26-летний водитель грузовика наехал на своего коллегу - экспедитора. Все произошло, когда грузчики заехали на склад. 43-летний экспедитор пошел заполнять документы, а его напарник начал сдавать к бетонному пандусу. В какой-то момент грузчик решил выехать со склада, но перепутал переключение скоростей и сдал назад. В этот момент его напарник вытаскивал коробки с продуктами и находился позади автомобиля. Автомобиль буквально припечатал работника к стенке выкладки. Через несколько секунд грузовик отъехал, а мужчина упал без сознания. Через несколько минут мужчина скончался от полученных травм.

- Выяснилось, что водитель грузовика работал всего третий день,- сообщили в СУ СК России по Бурятии. – Кроме того, у молодого человека был небольшой стаж управления грузовым автомобилем.

Сейчас проводится следственная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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