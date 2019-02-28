Ирина Синцова: Иркутская область является пионером по вопросам поддержки и развития спорта для инвалидов

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-28T09:17:25+03:00

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Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗакСобрания Иркутской области Ирина Синцова участвовала в работе круглого стола «Право на равные возможности». Обсуждались вопросы по совершенствованию регионального законодательства для инвалидов старше 18 лет, в том числе, с ментальными нарушениями здоровья.

- Областной закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов», который успешно работает уже несколько лет, востребован и эффективен, - отметила Ирина Синцова. - Немаловажно, что он меняется, отвечая современным реалиям.

По закону, организации, в которых численность работников больше 35 человек, обязаны по квоте предоставить инвалидам 2% рабочих мест, если это некоммерческое объединение, и 3%, если структура коммерческая. Таких предприятий в Иркутской области несколько тысяч. Также в 2016 году областной парламент одобрил инициативу о «сдачи в аренду» рабочих мест для инвалидов. К примеру, сторонняя организация создает рабочие места, а платит за них предприятие, у которой есть квота.

Ирина Синцова подчеркнула, что в законодательном плане Иркутская область является пионером по вопросам поддержки и развития спорта для инвалидов, в том числе и Специальной Олимпиады. Сегодня в системе по адаптивному спорту работают 42 специалиста в 26 районах области.

Кроме того, регион ждет принятия федерального закона о распределенной опеке. Законопроект даст возможность родителям, родственникам, друзьям, благотворительным организациям наряду с психоневрологическими интернатами исполнять функции «внешнего» опекуна или попечителя.

Уточним, что в Приангарье есть активные объединения инвалидов для людей с ментальными нарушениями здоровья, такие как «Семейная усадьба», «Надежда», «Прибайкальский исток».

ИСТОЧНИК KP.RU