Украл ювелирные украшения и деньги: рецидивист ограбил пенсионерку в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-01T09:14:06+03:00

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Серийный грабитель решил воспользоваться слабостью одинокой иркутской пенсионерки и забрался к ней в дом через окно. Угрожая ножом, он заставил женщину отдать ему ювелирные драгоценности и деньги, а потом скрылся. Пожилая женщина обратилась в полицию и задержать преступника удалось по горячим следам. Его поймали в поселке Белореченском Усольского района. Им оказался 32-летний местный житель, который, нигде не работал и освободился из мест не столь отдаленных всего полтора года назад. А так как всю жизнь промышлял воровством, то после освобождения взялся за старое с большим энтузиазмом.

- Ранее задержанный привлекался за кражи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище».

Оперативники также узнали, что молодой человек после освобождения уже успел ограбить пять квартир в нескольких городах Иркутской области. Преступнику может грозить до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU