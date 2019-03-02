Универсиада 2019: женская сборная России, в составе которой 8 иркутянок, в первом же матче победила Норвегию

СЕГОДНЯ 06:49 2019-03-02T06:49:03+03:00

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Самые сильные хоккеистки страны и мира живут в Иркутске. Этот факт подтвержден многочисленными титулами команды по хоккею с мячом "Рекорд". Не случайно в состав сборной страны по бенди на Универсиаде 2019 вошли восемь девушек из Приангарья. В первом же матче, который состоялся 1 марта, женская сборная России одержала победу над командой Норвегии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в нашу пользу. По два мяча забросили Карина Липанова и Кристина Машинская. В следующем матче сборная России встретится с командой Швеции. Ждем!

- Иркутск представляют вратари Анастасия Калаш и Татьяна Курносова, защитники Анна Леонович и Анастасия Старкова, полузащитники Анастасия Денисова, Ксения Кунц и Кристина Машинская, нападающий Ксения Пан, - приводит список тех, кому выпала честь защищать цвета нашего флага на соревнованиях Универсиады 2019 пресс-служба администрации Иркутской области.

Соревнования только начинаются. Все Приангарье будет болеть за наших девчонок. В Красноярск, чтобы поддержать сборную на ,XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Губернатор посетит хоккейный матч между женскими сборными России и Швеции. А на третье марта запланирована встреча с министром спорта России Павлом Колобковым.

- Иркутская область имеет богатые хоккейные традиции и гордится спортивными достижениями. Наши спортсмены неоднократно поднимались на высшие ступени пьедесталов почета на международных и всероссийских турнирах, становились победителями и призерами чемпионатов мира по хоккею с мячом. Желаем и сборной России по хоккею с мячом, и сборной команде в целом успешного выступления и ярких побед! – сказал глава Приангарья.

Хоккей с мячом впервые включен в программу Универсиады. Хоккейные баталии развернутся на новенькой крытой арене «Енисей», которую открыли в конце 2018 года. Болельщики будут следить и за женским, и за мужским турниром. Кстати,в состав мужской сборной команды по хоккею с мячом вошел нападающий «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов.

СПРАВКА "КП"

Универсиада – это международные спортивные соревнования, которые проходят под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Состязания проводятся каждые два года. К участию в них допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.

В Красноярске спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, шорт-трек, хоккей с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU