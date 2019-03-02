2019-03-02T08:02:46+03:00
Происшествия

Более 7 тысяч рублей потратили мошенники с карты иркутянки, которая потеряла ее в такси

Сейчас любителей расплачиваться чужими деньгами разыскивает полиция
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Если нашел чужой "пластик" - лучше сдать его в полицию. А покупки делать на свои.Если нашел чужой "пластик" - лучше сдать его в полицию. А покупки делать на свои.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Нашел чужую пластиковую карту - верни ее. Идея тратить деньги с чужого счета в магазинах, пользуясь тем, что при покупках до 1000 рублей можно не вводить пин-код, чревата уголовным делом по обвинению в хищении денежных средств. Именно в этом обвиняются мужчины, которых сейчас разыскивает полиция.

- Накануне в дежурную часть обратилась 22-летняя девушка и сообщила, что в такси потеряла свою пластиковую карту, после чего ей на мобильный телефон начали поступать оповещения об оплате товаров в разных магазинах областного центра, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.- В общей сложности до того, как она ее заблокировала, было уже списано более 7000 рублей.

Покупки по карте отслеживаются. Поэтому полиции не составило большого труда найти видеозаписи, которые ведутся во всех крупных магазинах. Сейчас подозреваемых в воровстве денег ищут, в том числе через соцсети. Наверняка кто-то узнает "героев" - дело времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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