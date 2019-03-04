СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-04T12:39:00+03:00

Во все тяжкие: бывший учитель химии создал нарколаболаторию на своем дачном участке в Иркутской области. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

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В Иркутске вынесли приговор бывшему учителю химии, 52-летнего мужчину осудили за…изготовление наркотиков! Бывший педагог нуждался в деньгах и, отбросив в сторону учебники и домашние задания, иркутянин решил найти другое применение своим научным знаниям. Жажда «легких денег» привела его в нелегальный бизнес.

Весной 2016 года экс-учитель вместе со своим знакомым решили, что пора действовать по-крупному. Через интернет они раздобыли колбы, реактивы и другое оборудование. Все это они отвезли на дачу бывшего педагога и там построили настоящую нарколаболаторию. Их соседи окучивали картошку и пололи грядки, даже не подозревая, что у них под боком находится подпольных цех по производству запрещенных веществ. Пока иркутянин занимался изготовлением наркотиков, его помощник находил клиентов, которым продавал товар через сложную систему закладок в разных городах Приангарья.

- Во время обыска на даче нашли 20 килограмм готовых наркотических веществ, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – И более 450 литров сырья, которого бы хватило, чтобы создать еще около 40 кг «синтетики».

52-летний мужчина не стал отпираться, он признал вину и раскаялся. По приговору Иркутского областного суда бывшего учителя химии осудили на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дело его второго участника криминального дуэта пока еще находится в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU