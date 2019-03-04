2019-03-04T17:10:38+03:00
Спорт

На первенстве России по ушу таолу победила иркутянка

Соревнования проходили в Москве
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фото: Министерства спорта Иркутской областиФото: Министерства спорта Иркутской области
Изменить размер текста:

Иркутская спортсменка Милена Холодова вернулась с первенства России по ушу таолу с победой. Соревнования всероссийского масштаба проходили в Москве. Бороться за победу приехали 520 участников из 40 субъектов нашей страны.

- От Иркутской области в соревнованиях приняли участие три спортсмена, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Милена Холодова заняла первое место в разделе тайцзицюань среди девушек. Дмитрий Ким и Вероника Семенова вошли в десятку лучших спортсменов России.

Ушу Милена занимается с 6 лет. Тренируется у Дмитрия Рогова. Сейчас она готовится к чемпионату и первенству России по традиционному ушу.

Читайте также:

Афиша иркутской филармонии на март 2019: французский хор, музыканты из Германии, США, Израиля, интересные концерты и литературные вечера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 5 марта днем +6
Ангарчанин похитил телефон у 19-летнего иркутянина, который подсказал ему дорогу
Готовитесь к 8 Марта? Поторопитесь на Центральный рынок за свежими фруктами
Новая акция «КП»: с 4 по 15 марта вырезай купоны и обменивай их на подарки
Во все тяжкие: бывший учитель химии создал нарколабораторию на своем дачном участке в Иркутской области
Переезжаем на «Рекорд»: «Байкал-Энергия» проведет четвертьфинальный матч против «Водника» на стадионе на Синюшиной горе
Двоих грабителей напавших на АЗС, осудили в Иркутске
Акция «Комсомолки» к Международному женскому дню: поздравь своих родных и близких
Пропал без вести: ищут 27-летнего мужчину в Иркутске
Супермаркет «Слата»: 6 марта приглашаем всех на кулинарный баттл в ТРЦ «Модный квартал»
Все для веганов и вегетарианцев - на Центральном рынке Иркутска
Внимание, розыск: вооруженного налетчика, ограбившего магазин, ищут в Усолье-Сибирском