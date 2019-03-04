На первенстве России по ушу таолу победила иркутянка

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-04T17:10:38+03:00

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Иркутская спортсменка Милена Холодова вернулась с первенства России по ушу таолу с победой. Соревнования всероссийского масштаба проходили в Москве. Бороться за победу приехали 520 участников из 40 субъектов нашей страны.

- От Иркутской области в соревнованиях приняли участие три спортсмена, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Милена Холодова заняла первое место в разделе тайцзицюань среди девушек. Дмитрий Ким и Вероника Семенова вошли в десятку лучших спортсменов России.

Ушу Милена занимается с 6 лет. Тренируется у Дмитрия Рогова. Сейчас она готовится к чемпионату и первенству России по традиционному ушу.

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ИСТОЧНИК KP.RU