Иркутские керлингисты заняли первое место на международном турнире

СЕГОДНЯ 03:32 2019-03-05T03:32:39+03:00

Спортсмены из Иркутска - в центре. Фото: Министерства спорта Иркутской области

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В Сочи в центре «Ледяной куб» накануне завершились международные соревнования по керлингу среди смешанных пар «WCT International Mixed Doubles Sochi 2019». Победу одержала иркутская команда «Комсомолл 3». Противниками наших спортсменов были участники из Чехии, Венгрии, Швеции, Эстонии, России, Шотландии, и Англии.

- В составе команды Иркутской области - Нина Поликарпова и Андрей Дудов, - сообщает пресс-служба Министерства Иркутской области. - Второе место заняла команда «Россия 2» в составе Алины Биктимировой и Тимура Гаджиханова. Третье место у пары из Венгрии, состав - Илдико Секереш и Георгий Надь.

Иркутские спортсмены Нина Поликарпова и Андрей Дудов занимаются в областной спортивной школе «Россия». Тренер - Анна Трухина.

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ИСТОЧНИК KP.RU