2019-03-06T16:15:05+03:00
Общество

Двух дебоширов сняли с рейса Иркутск-Хабаровск

Жители республики Бурятия были в состоянии алкогольного наблюдения
Мария КНЯЗЕВА
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Двух дебоширов сняли с рейса Иркутск-ХабаровскДвух дебоширов сняли с рейса Иркутск-ХабаровскФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Решили расслабиться перед полетом и переборщили. Двое мужчин устроили дебош на борту самолета, готовящегося к вылету из Хабаровска в Иркутск. Пройдя регистрацию и сев на свои места, 33 и 37-летние жители республики Бурятия начали громко разговаривать, жестикулировать. В общем, вели себя как пьяные со всеми вытекающими из этого последствиями. Хорошо, что к тому моменту борт еще не взлетел.

- На борту самолета Хабаровск-Иркутск находятся пассажиры в состоянии алкогольного опьянения и нарушают общественный порядок, - сообщил диспетчер службы авиационной безопасности сотрудникам транспортной полиции.

Полицейские сняли мужчин с самолета и отвезли в дежурную часть Линейного отделения полиции в аэропорту Хабаровска для прохождения медицинского освидетельствования. Оно подтвердило состояние алкогольного опьянения у бывших пассажиров.

- Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 20.21 и ст. 20.1 КоАП Российской Федерации «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство», - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Самолет улетел без них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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