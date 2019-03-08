2019-03-08T09:59:48+03:00
Спорт

Сравняли счет в серии: «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» в ответном четвертьфинальном матче

Впереди у соперников решающая игра за выход в полуфинал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сравняли счет в серии: «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» в ответном четвертьфинальном матче. Фото: Татьяна ГЛЮК.Сравняли счет в серии: «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» в ответном четвертьфинальном матче. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» обыграли на своем льду архангельский «Водник» в ответном четвертьфинальном матче со счетом 7:3. Таким образом, счет в серии до двух побед стал 1:1.

Счет в матче наши парни открыли уже на 4-й минуте, отличился Иван Нечаев. Еще через 10 минут Петр Захаров, точно реализовав 12-метровый удар, удвоил преимущество иркутян. А затем свою клюшку расчехлил лучший бомбардир бело-синих в этом сезоне Евгений Волгужев. Сначала форвард отличился с углового, а затем оформил дубль, забив с игры. Концовка первого отрезка осталась за архангелогородцами. Перед перерывом лидер «Водника» Евгений Дергаев забил два мяча и позволил своей команде сократить отставание.

В начале второго тайма защитник иркутян Виталий Денисов вновь увеличивает разрыв, точно пробив с 12-метрового. Гости не собираются сдаваться и отправляют в ворота Григория Лапина третий мяч. За 11 минут до финального свистка «Байкал-Энергия» опять получает право на 12-метровый. И вновь к точке подходит Виталий Денисов, который и в этот раз пробил очень мощно, уверенно, а главное точно. Ну а на последних секундах все тот же Виталий Денисов оформил хет-трик. 7:3 - уверенная победа наших парней!

Уже 9 марта «Байкал-Энергия» и «Водник» сыграют третий решающий матч четвертьфинальной серии. Игра состоится там же, на стадионе «Рекорд» в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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