Вор ограбил пассажирку поезда, в котором возвращался домой из колонии

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-09T11:27:51+03:00

Во время поездки он "обогатился" на 18 тысяч рублей

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23-летний житель поселка Тайшет условно-досрочно освободился из мест лишения свободы и ехал к себе домой в Тайшет из Ангарска. Свой приговор он получил за кражу, но, видимо не усвоил простой истины - что чужое брать не хорошо. Перед самым прибытием мужчине приглянулись личные вещи своей молодой попутчицы. Он сошел на станции Тайшет вместе с сотовым телефоном, портативным зарядным устройством и наушниками девушки. Так она в одночасье лишилась 18 тысяч рублей. Позже преступника задержали сотрудники полиции.

- С учетом того, что злоумышленник освободился условно-досрочно и сразу совершил новое преступление, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы,- сообщили в пресс-службе Тайшетского городского суда.

Но на этот раз по приговору вор отправится не в колонию поселения, а в колонию строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU