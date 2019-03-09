Новый театральный проект в Иркутске откроется пьесой о солдатах-новобранцах «Чморик»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-09T14:51:52+03:00

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Уже в это воскресенье 10 марта на сцене драматического театра имени Охлопкова состоится премьера нового проекта лаборатории современной драматургии «Другая сцена – другие спектакли». Зрителям покажет пьесу Владимира Жеребцова «Чморик». Поставил спектакль главный режиссер театра Станислав Мальцев.

Зрители смогут поучаствовать в действии, посмотреть как проходит репетиция, обсудить саму пьесу и игру актеров. Если пьесу признают актуальной и интересной она пополнит репертуар театра.

- Этот проект сделан чтобы познакомить иркутского зрителя с новыми именами в драматургии,- сообщили в пресс-службе театра. – В таких постановках зрители станут частью творческого процесса.

События в пьесе разворачиваются в 80-х годах прошлого века на космодроме «Байконур». Главными героями будут солдаты - срочники.

ИСТОЧНИК KP.RU