Новый театральный проект в Иркутске откроется пьесой о солдатах-новобранцах «Чморик»
Уже в это воскресенье 10 марта на сцене драматического театра имени Охлопкова состоится премьера нового проекта лаборатории современной драматургии «Другая сцена – другие спектакли». Зрителям покажет пьесу Владимира Жеребцова «Чморик». Поставил спектакль главный режиссер театра Станислав Мальцев.
Зрители смогут поучаствовать в действии, посмотреть как проходит репетиция, обсудить саму пьесу и игру актеров. Если пьесу признают актуальной и интересной она пополнит репертуар театра.
- Этот проект сделан чтобы познакомить иркутского зрителя с новыми именами в драматургии,- сообщили в пресс-службе театра. – В таких постановках зрители станут частью творческого процесса.
События в пьесе разворачиваются в 80-х годах прошлого века на космодроме «Байконур». Главными героями будут солдаты - срочники.
ИСТОЧНИК KP.RU