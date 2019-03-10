Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-10T07:12:36+03:00

Впереди у нашего спортсмена поездка на турнир в Германию

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Еще одна медаль в копилке известного иркутского тхэквондиста Романа Кузнецова! На днях наш спортсмен завоевал серебро престижного рейтингового турнира по тхэквондо WT G1-класса «Slovenia Open». Турнир состоялся в Любляне в Словении.

- Роман Кузнецов выиграл четыре боя в весовой категории свыше 87 кг., - уточнили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - В финале иркутянин проиграл спортсмену из Самарской области Рафаилу Аюкаеву.

Теперь Роман Кузнецов готовится к следующим крупным соревнованиям. В конце марта он отправится в немецкий Гамбург на международный турнир, который является решающим отборочным на чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет в мае в Англии.

Добавим, что Роман Кузнецов занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных.

ИСТОЧНИК KP.RU