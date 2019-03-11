В рамках книжного фестиваля пройдет показ фильма иркутского режиссера «Человек, который удивил всех»

СЕГОДНЯ 05:17 2019-03-11T05:20:32+03:00

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В иркутском Доме кино 25 марта покажут фильм «Человек, который удивил всех» иркутского режиссера Натальи Меркуловой и Алексея Чупрова. Фильм – обладатель наград на международных фестивалях в Венеции и Египте. В главной роли - Евгений Цыганов. После просмотра пройдет встреча с Натальей. Она приедет на книжный фестиваль «Книгамарт», который пройдет в Иркутске с 22 по 25 марта.

- Основная программа фестиваля пройдет на базе библиотеки им. Молчанова-Сибирского, - сообщают организаторы «Книгамарта».- Она будет посвящена семейному чтению.

22 марта героем дня станет Григорий Шелихов и тема краеведения и путешествий. 23 марта посвятят межнациональной культуре. На этот день намечены научно-практические конференции, интеллектуальные игры, встречи с писателями.

24 марта отметят Год театра: пройдут публичные чтения известных произведений студентами Иркутского театрального училища, вспомнят творчество известного режиссера Леонида Гайдая, начинавшего свой путь в Иркутске. 25 марта – день детской литературы. Состоятся встречи с детскими писателями, музыкальные встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU