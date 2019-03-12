Всероссийский театральный марафон 17 марта стартует в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:13 2019-03-12T04:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Эстафета празднования Года театра шагает по стране. Она стартовал в январе во Владивостоке и совсем скоро символ года в России приедет в Иркутск. Его передадут на сцене Иркутского драмтеатра им. Н. П. Охлопкова. Откроется марафон спектаклем охлопковцев «Прощание с Матерой». Кроме спектаклей, что приготовили актеры всех иркутских театров, со своими постановками приедут труппы со всех уголков Сибири.

Так, на сцене драмтеатра покажут постановку по Островскому «Богатые невесты» ангарских артистов, лирическую мелодраму «Пять вечеров» Черемховского драмтеатра им. В. Гуркина, «не комедию» от ангарского театра «Чудак», балладу братской труппы, постановку Усть-Илимского драмтеатра и другие. В ТЮЗе выступят театры «Пристань», «Современник» из Казачинско-Ленского района, ангарский «Факел».

В музыкальном театре им. Загурского 17 марта пройдет детский спектакль актеров из Братска «Золушка». В театр «Аистенок» приедет две труппы кукольников. Первыми на сцену в воскресенье «выйдут» куклы Тувинского театра с постановкой «Тойлу». Это небылица о двух братьях и волшебном быке. Она будет интересна детям старше 5 лет. 19 марта иркутские ребятишки смогут насладиться выступлением уже Братского театра кукол «Тирлямы». Театр привезет спектакль «Маленькая история о большой мечте».

- Передать символ года дальше отправится труппа иркутского драмтеатра, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Охлопковцы 21 марта уже будет в Красноярске. На сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина артисты покажут спектакли по повести Валентина Распутина «Последний срок» и «Старомодную комедию» по пьесе Алексея Арбузова.

ИСТОЧНИК KP.RU