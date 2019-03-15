2019-03-15T10:49:44+03:00
Общество

С 1 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим

Сейчас спасатели жгут траву и сухостой
Олег ФЕДОРОВ
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С 1 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим.С 1 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 1 апреля в Иркутской области начнет действовать особый противопожарный режим, а в северных территориях он начнется с 1 мая. Это связано, в первую очередь, с аномально высокими температурами и ранним сходом снега. Сейчас сотрудники МЧС обновляют состояние минерализованных полос, ликвидируют сухостои и мусорные свалки вблизи жилых участков. По итогам проверки в 2018 году неготовыми к пожароопасному периоду оказались более 500 муниципальных образований региона.

- Сейчас уже разработаны маршруты патрулирования проблемных зон и утвержден состав и количество групп,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пока в области сохраняется довольно устойчивая погода, спасатели продолжают сжигать прошлогоднюю траву и освобождать землю от горючего мусора, чтобы природные пожары не перекинулись на жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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