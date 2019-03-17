2019-03-17T08:34:18+03:00
Спорт

Baikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая

Андрей Чжу получил путевку на Кубок мира
Мария КНЯЗЕВА
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Baikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая. Фото: Международный фестиваль зимних игр на БайкалеBaikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая. Фото: Международный фестиваль зимних игр на Байкале
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Международный турнир по ледово-снежному гольфу Baikal Ice Golf провели в Иркутской области в 15-ый раз. Уникальность игры в том, что здесь нет традиционного поля. Игра проходит прямо на льду Байкала. В течение двух дней спортсмены выясняли кто же преодолеет расстояние в 2020 метров – именно столько длинна ледового поля – за меньшее число ударов. В турнире приняли участие 30 игроков.

- Победителем стал спортсмен из Китая Андрей Чжу, - рассказали «КП» в Федерации гольфа Иркутской области. – Он выигрывает уже второй год подряд. В 2019-м он подтвердил свое право на участие в Кубке Мира по ICE-гольфу 2020 «OPEN GRAND PRIZE ICE SNOW GOLF». Он пройдет в следующем году в начале марта.

Baikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая. Фото: Международный фестиваль зимних игр на Байкале

Baikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая. Фото: Международный фестиваль зимних игр на Байкале

Путевка на Кубок мира и была главным призом соревнований. А места распределились так: первое – Андрей Чжу из Китая, второе – Владимир Королев из Москвы, третье – у московского гольфиста Александра Кочеткова. Занявшие первые три места получили медали из чароита с эмблемой гольфа, кубки в форме нерпы, сделанные из ценной породы – сибирского кедра. В общекомандном зачете первое место заняла АГРиК - ассоциация гольфа России и Китая.

Напомним, что в 2017-м году первую путевку на соревнование мирового масштаба выиграл генеральный консул республики Корея в Иркутске господин Ом Ги Ёнг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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