Первенство Европы по боксу во Владикавказе: золотую медаль завоевал иркутянин
Закончились финальные бои Первенства Европы по боксу среди спортсменов 19-22 лет. Соревнования проходили несколько дней во Владикавказе. Сборная России заняла на престижном турнире первое общекомандное место. У россиян 15 наград: 12 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая.
В числе победителей и наш земляк – иркутянин Сергей Ярулин. Он выступает в весовой категории 56 кг. По сообщениям Федерации бокса России он прошел в полуфинал, победив в бою с итальянцем Джанлуки Руссо, в полуфинале одолел Артуша Гомтсяна из Грузии. И вчера, 17 марта, у Сергея был финальный поединок.
- Я боксировал со спортсменом из Болгарии, выиграл, - не сдерживает улыбки Ярулин. – Все прошло просто на высшем уровне. Я очень рад!
Сергей занимается боксом уже девять лет. Первые его тренировки проходили в Черемхово под руководством Ивана Сафонова, после переезда в Иркутск спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец».
КОНКРЕТНО
Победители Первенства Европы 2019 во Владикавказе
Среди девушек:
Екатерина Пальцева, категория 48 кг;
Екатерина Дынник, 64 кг;
Анастасия Шамонова, 75 кг;
Мария Шишмарева, 81 кг;
Кристина Ткачева, свыше 81 кг.
Среди юношей:
Володя Мнацаканян, 49 кг;
Сергей Ярулин, 56 кг;
Беслан Хамзаев,60 кг;
Алан Абаев,64 кг;
Вахид Аббасов,69 кг;
Алексей Семыкин,75 кг;
Владислав Иванов,91 кг.
Серебряными призерами стали Гелюса Галиева и Анастасия Артамонова. Бронза у Наталия Сычуговой.
ИСТОЧНИК KP.RU