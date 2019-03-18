2019-03-18T05:00:58+03:00
Спорт

Первенство Европы по боксу во Владикавказе: золотую медаль завоевал иркутянин

Сборная Россия заняла первое общекомандное место
Мария КНЯЗЕВА
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Сергей Ярулин - победитель Первенства Европы во Владикавказе. Фото: Министерство спорта Иркутской областиСергей Ярулин - победитель Первенства Европы во Владикавказе. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Закончились финальные бои Первенства Европы по боксу среди спортсменов 19-22 лет. Соревнования проходили несколько дней во Владикавказе. Сборная России заняла на престижном турнире первое общекомандное место. У россиян 15 наград: 12 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая.

В числе победителей и наш земляк – иркутянин Сергей Ярулин. Он выступает в весовой категории 56 кг. По сообщениям Федерации бокса России он прошел в полуфинал, победив в бою с итальянцем Джанлуки Руссо, в полуфинале одолел Артуша Гомтсяна из Грузии. И вчера, 17 марта, у Сергея был финальный поединок.

- Я боксировал со спортсменом из Болгарии, выиграл, - не сдерживает улыбки Ярулин. – Все прошло просто на высшем уровне. Я очень рад!

Сергей занимается боксом уже девять лет. Первые его тренировки проходили в Черемхово под руководством Ивана Сафонова, после переезда в Иркутск спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец».

КОНКРЕТНО

Победители Первенства Европы 2019 во Владикавказе

Среди девушек:

Екатерина Пальцева, категория 48 кг;

Екатерина Дынник, 64 кг;

Анастасия Шамонова, 75 кг;

Мария Шишмарева, 81 кг;

Кристина Ткачева, свыше 81 кг.

Среди юношей:

Володя Мнацаканян, 49 кг;

Сергей Ярулин, 56 кг;

Беслан Хамзаев,60 кг;

Алан Абаев,64 кг;

Вахид Аббасов,69 кг;

Алексей Семыкин,75 кг;

Владислав Иванов,91 кг.

Серебряными призерами стали Гелюса Галиева и Анастасия Артамонова. Бронза у Наталия Сычуговой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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