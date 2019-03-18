2019-03-18T07:53:07+03:00
Происшествия

24-летнюю девушку двое суток удерживали в плену под Иркутском

Похитителям грозит до 12 лет
Олег ФЕДОРОВ
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24-летнюю девушку двое суток удерживали в плену под Иркутском.24-летнюю девушку двое суток удерживали в плену под Иркутском.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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24-летнюю иркутянку похитили накануне 8 марта. Поздно ночью 5 марта к ней в дом в селе Оек забралось трое молодых людей. Все это происходило на глазах родственников девушки. Они сообщили о случившемся в полицию и описали их приметы и номера автомобиля. Злоумышленники связали девушку и затолкали в машину. Она очнулась только спустя несколько часов в чужой квартире. Тогда она даже не догадывалась, что ее увезли в Усолье-Сибирское.

24-летнюю девушку двое суток удерживали в плену под Иркутском.ГУ МВД по Иркутской области

Очень скоро оперативникам удалось выйти на след похитителей. Двоих задержали прямо в том самом автомобиле. Позднее третий похититель, поняв, что не сможет долго скрываться, сам явился в отделение полиции.

- Все подозреваемые сейчас находятся под стражей,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Им может грозить от 5 до 12 лет.

- Задержанным от 23 до 28 лет,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас они находятся под стражей.

К счастью, девушка осталась жива. В настоящее время с ней работают психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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