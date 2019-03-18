2019-03-18T13:56:51+03:00
Происшествия

В Ангарске разыскивают пропавшую девушку

Подросток ушла из дома 5 марта
Олег ФЕДОРОВ
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В Ангарске разыскивают пропавшую девушку. Фото: группа Инцидент Иркутск.В Ангарске разыскивают пропавшую девушку. Фото: группа Инцидент Иркутск.
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Последний раз 15-летнюю девушку видели дома 5 марта. В районе 18.00 она вышла из дома в микрорайоне Байкальск в городе Ангарске и до 14 марта она выходила на связь. А с тех пор родные и друзья не знают, где она находится. Сейчас ее телефон не доступен. На вид ей 15-17 лет, рост 170-174 сантиметра, волосы светлые, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы светлые до плеч. Была одета в черный пуховик, черные джинсы и в спортивные полуботинки с белой подошвой.

- В обращение в полицию пришла мать девушки,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Она уверена, что дочь могла уехать в другой город или населенный пункт.

Людей, которые могли видеть девушку или что-то знают о том, где она находится просят обращаться в отделение полиции или звонить по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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