Редкие музыкальные инструменты смогут увидеть иркутяне в Краеведческом музее

СЕГОДНЯ 03:25 2019-03-19T03:25:38+03:00

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В Иркутске 29 марта откроется уникальная выставка «Струны, клавиши и не только». В экспозиции в Музейной студии Иркутского краеведческого музея будут представлены редкие и необычные музыкальные инструменты.

- Гости отдела увидят струнные, клавишные, ударные, духовые, - сообщает пресс-служба музея. – Причем не только светские, но и ритуальные, в частности, буддийские – трубу ухэр-бурэ, деревянный духовой инструмент бишхур, раковину дункар, звук которой созывает на богослужение в дацане.

Всего в подборке около 100 предметов: фисгармония, скрипка, тромбон, валторн, балалайка, монгольская скрипка морин хуур, китайская губная гармоника шэн. Звучанием последней наслаждались императоры династии Чжоу две с половиной тысячи лет назад.

Интересно будет рассмотреть и коллекцию поддужных колокольчиков конца XIX века Пурехского, Валдайского, Слободского и Павловского заводов, а также складное «корабельное» фортепиано. И еще много интересных инструментов разного года выпуска, разных фирм смогут увидеть иркутяне до 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU