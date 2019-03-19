2019-03-19T10:16:34+03:00
Происшествия

Мошенник украл 15 тысяч рублей у семьи иркутских пенсионеров

Он вошел к ним в доверие, представившись соцработником
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мошенник украл 15 тысяч рублей у семьи иркутских пенсионеров.Мошенник украл 15 тысяч рублей у семьи иркутских пенсионеров.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку афериста попалась семейная пара пенсионеров из Иркутска. Во время прогулки в микрорайоне Солнечный, к 85-летнему иркутянину и его жене подошел неизвестный мужчина и представился соцработником. Незнакомец рассказал о том, что супруги могут получить надбавку к пенсии и пообещал взять на себя бумажную волокиту.

- Семья пригласила мужчину к себе в гости, а когда они отвлеклись, вор похитил у них 15 тысяч рублей и сотовый телефон, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Заметив пропажу гостя и своих вещей, пенсионеры обратились в полицию.

Пенсионеры смогли описать сыщикам портрет вора, по этому описанию его и задержали. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские продолжают выяснять все подробности случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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