Почти 8 тысяч поддельных кукол Барби задержала иркутская таможня

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-21T08:14:02+03:00

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7668 кукол, сделанных под мировой бренд, вызвал подозрения сотрудников иркутской таможни. Они решили провести проверку, в ходе которой выяснилось, что сделаны игрушки были в Китае и направлялись на торговые склады в Красноярск. Приглядевшись внимательнее, эксперты заметили, что все куклы визуально похожи, а картонные коробки, в которых они перевозились, также напоминают оригинальный бренд Барби. Представитель правообладателя в России подтвердил, что изготовитель не имеет право на производство.

- Правообладатель сообщил, что ему нанесен материальный урон, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. – Ущерб, связанный с нарушением авторских прав при ввозе данного товара, составил около 3 миллионов 767 тысяч рублей.

В отношении фирмы-импортера таможня возбудила сразу два дела об административных правонарушениях. Контрафактный груз изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU