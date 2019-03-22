Хоккей с мячом: иркутский тренер Евгений Ерахтин привел абаканские «Саяны» к чемпионству Высшей лиги

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-22T18:00:42+03:00

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Иркутский тренер, бывший наставник «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин привел к чемпионскому титулу Высшей лиги по хоккею с мячом абаканский клуб «Саяны». В финальном матче, который проходил в Кирове, подопечные Евгения Ерахтина одолели краснотурьинский «Маяк» со счетом 7:1. Отметим, что из-за теплой погоды эта игра началась в 6 утра.

- Уверенная победа «Саян», позволила команде из Хакасии завоевать право в сезоне 2019-2020 годов вернуться в Суперлигу, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом. - Аналогичную «привилегию» получает и «Маяк», ставший серебряным призером.

Напомним, Евгений Ерахтин отлично знаком иркутским болельщикам. В свое время он был капитаном и многолетним лидером «Сибсканы» и «Байкал-Энергии». Ну а за тренерскую карьеру он выиграл с нашей командой Кубок России, а также серебро и бронзу чемпионата России. Абаканские "Саяны" он возглавил летом 2018-го. Нет сомнения, что главные победы у наставника еще впереди.

ИСТОЧНИК KP.RU