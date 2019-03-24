2019-03-24T12:41:29+03:00
Общество

Бэби-театр откроется 27 марта в Иркутской драме

Премьерный спектакль покажут во Всемирный день театра
Мария КНЯЗЕВА
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Первый в Иркутске бэби-театр откроется 27 марта в Иркутской драме. Фото: Анатолий БЫЗОВПервый в Иркутске бэби-театр откроется 27 марта в Иркутской драме. Фото: Анатолий БЫЗОВ
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Перенимают опыт столичных театров. Впервые в Иркутске пройдет бэби-спектакль «Утро на лесной полянке». Его организует Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова. Отличительная особенность таких постановок в том, что она рассчитана на самых маленьких зрителей – от 1 года до трех лет. «Комсомолке» удалось побывать на генеральной репетиции артистов.

По сюжету, малыши попадают на сказочную полянку, где их встречают эльф, фея и Солнышко. Вместе с этими тремя героями ребятишки учатся быть вежливыми, помогать ближним.

- Дети этого возраста еще не могут следить за сюжетом, - говорит режиссер бэби-театра, заслуженный артист России Евгений Солонинкин. – Для них важны цвет, звук и сенсорные ощущения.

Так во время участия в спектакле малыши смогут погладить птичку, помогут пчелкам собрать нектар и наберут полную корзину грибов. Стоит отметить, что все особенности возраста зрителей в постановке учтены до мелочей. Начиная от пола театра. Он в бэби-спектакле представляет собой массажный коврик, имитирующий траву. Тут стоит отметить, что родителям и детям предстоит снимать обувь.

Первый в Иркутске бэби-театр откроется 27 марта в Иркутской драме. Фото: Анатолий БЫЗОВ

Первый в Иркутске бэби-театр откроется 27 марта в Иркутской драме. Фото: Анатолий БЫЗОВ

С первого шага в зал начинается сказочное развивающее занятие. Такие необходимые в период становления речи пальчиковые игры, задания на развитие моторики в спектакле также будут. А еще песни и танцы. Возможность учесть все это появилась благодаря тому, что в спектакле задействованы не профессиональные актеры, но профессиональные педагоги и детские психологи.

Как рассказал Евгений Солонинкин, в постановке он ориентировался на опыт столичных трупп, где дети становятся полноправными участниками сценического действия.

Первое выступление первого в столице Приангарья бэби-театра пройдет 27 марта в 10.30 и 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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