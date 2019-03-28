2019-03-28T11:28:48+03:00
Происшествия

Аферисты в форме сотрудников МЧС активизировались в Иркутской области

Они предлагают установить счетчики за деньги
Олег ФЕДОРОВ
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Аферисты в форме сотрудников МЧС активизировались в Иркутской областиАферисты в форме сотрудников МЧС активизировались в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области в последнее время мошенники стали все хитрее и изворотливее. Сейчас участились случаи, когда в полицию обращаются потерпевшие и указывают на то, что к ним в дом приходили сотрудники МЧС. Они одеты по форме и даже показывают удостоверения. Говорят, что пришли проверять электросчетчики, состояние проводки, чтобы не было короткого замыкания. Также очень часто хотят проверить газовое оборудование, вытяжки и балконы. А после проверок предлагают хозяевам квартир установить автономные дымовые противопожарные датчики за деньги. Бдительные граждане решили обратиться в службу МЧС, а некоторые сразу в отделение полиции.

- Такие счетчики устанавливают в первую очередь в многодетных семьях и малоимущих, их адреса предоставляют администрации районов, - сообщил главный государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору Артем Отришко. – Их устанавливают бесплатно в соответствии с целевой программой.

В МЧС заявляют, если неизвестные, представившись спасателями, предлагают установку противопожарного оборудования за деньги или с большой скидкой для пенсионеров – мошенники. Не стоит доверять их услугам, а лучше сразу обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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