Аферисты в форме сотрудников МЧС активизировались в Иркутской области
В Иркутской области в последнее время мошенники стали все хитрее и изворотливее. Сейчас участились случаи, когда в полицию обращаются потерпевшие и указывают на то, что к ним в дом приходили сотрудники МЧС. Они одеты по форме и даже показывают удостоверения. Говорят, что пришли проверять электросчетчики, состояние проводки, чтобы не было короткого замыкания. Также очень часто хотят проверить газовое оборудование, вытяжки и балконы. А после проверок предлагают хозяевам квартир установить автономные дымовые противопожарные датчики за деньги. Бдительные граждане решили обратиться в службу МЧС, а некоторые сразу в отделение полиции.
- Такие счетчики устанавливают в первую очередь в многодетных семьях и малоимущих, их адреса предоставляют администрации районов, - сообщил главный государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору Артем Отришко. – Их устанавливают бесплатно в соответствии с целевой программой.
В МЧС заявляют, если неизвестные, представившись спасателями, предлагают установку противопожарного оборудования за деньги или с большой скидкой для пенсионеров – мошенники. Не стоит доверять их услугам, а лучше сразу обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU