2019-03-29T12:19:40+03:00
Происшествия

Подростки осквернили 89 могил в Бурятии

Вандалов задержали по горячим следам
Олег ФЕДОРОВ
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Подростки осквернили 89 могил в Бурятии.Подростки осквернили 89 могил в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители деревни Бичура пришли на местное кладбище, навести порядок. Но они были поражены увиденным: кругом были опрокинутые надгробные камни и памятники в краске. На некоторых были нацарапаны нецензурные ругательства. Прибывшие на место оперативники насчитали 89 участков могил, которые были осквернены вандалами. Полицейские стали прочесывать дома местных жителей. В одном из них оперативники нашли обувь и одежду, испачканные свежей краской. Так был обнаружен один правонарушитель, который указал на своего напарника. Это оказались подростки 10 и 12 лет. Один из многодетной семьи предоставлен сам себе, а второй в свои годы уже умудрился встать на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Его заметили пьяным в общественном месте.

- Нарушители рассказали, что пришли на кладбище за металлоломом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Там они нашли банки с краской и не придумали ничего лучше, как начать осквернять памятники.

Сейчас проводится проверка, следователи общаются с родителями несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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