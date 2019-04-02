Сергей Сокол: Недопустимо, чтобы дети-сироты проживали в разваливающихся домах

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-02T10:24:46+03:00

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Иркутская область среди лидеров антирейтинга: в регионе проживают около 14 тысяч детей-сирот. И это пятое место среди всех субъектов РФ. Примерно 9 тысяч человек претендуют на получение жилья. Спикер Законодательного Собрания Сергей Сокол вместе с председателем комитета по социально-культурному законодательству Ириной Синцовой побывали в Шелехове, где в 2017 году получили ключи от квартир дети-сироты. С первого взгляда дом выглядит очень презентабельно: новостройка в девять этажей, современная планировка, большие балконы, просторные подъезды, лифт. Однако, если присмотреться, уже с улицы видны трещины. В подъездах этого дома картина не лучше – на первых этажах стоит запах канализации, на стенах – дыры и обшарпанная штукатурка. Да и в квартирах тоже трещины на стенах и плесень в ванной.

- Мы видим, что как попало построили и приняли этот дом также, а, в итоге, страдают люди, – говорит спикер областного паламента Сергей Сокол. – Дома еще находятся на гарантийном ремонте, но они, по сути, разваливаются. Жить в таких условиях не то, что некомфортно, а просто опасно. Но это не тупиковая ситуация, с ней надо разбираться и наводить порядок. Если необходимо, то вынесем вопрос на слушания, выйдем с законодательной инициативой.

На встрече с жителями также присутствовали мэр Шелехова Сергей Липин, местный депутат Александр Белов, представители Контрольно-счетной палаты области, профильных министерств и местной управляющей компании. Выяснилось, заказчиком является региональное минимущество. А компания-застройщик, которая должна устранять недоделки находится в стадии банкротства. В доме проживают не только дети-сироты, но и переселенцы из аварийного и ветхого жилья, а также обычные горожане, которые приобрели за свои деньги квартиры. Представители управляющей компании ссылаются на сложность: большую задолженность дома по коммунальным платежам – более 3 млн рублей.

- Очевидно, встает вопрос об эффективности освоения бюджетных средств, о достаточности финансирования данной сферы, – заметил Сергей Сокол.

В подъезде тоже трещины на стенах. Хотя дом был построен всего два года назад. ФОТО: Лариса Федорова.

Спикер попросил местных властей обратить внимание на то, что процедура банкротства застройщика может длиться годами, а решать проблемы жителей надо сейчас. И, несмотря на то, что дом находится не в введении муниципалитета, о проблеме нельзя замалчивать. Люди не должны биться в закрытые двери. Сергей Сокол подчеркнул, что вопросы обеспечения достойных условий для жизни детей-сирот будут находиться на парламентском контроле и рассматриваться системно, в том числе на площадке ЗС.

По информации аудиторов Контрольно-счетной палаты области, в 2018 году на обеспечение детей-сирот жильем было предусмотрено 811 млн рублей, из них 346 млн рублей освоено. Но вместо 293 человек жилье получили только восемь.

В подвале бежит вода. ФОТО: Лариса Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU