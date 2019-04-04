2019-04-04T16:35:17+03:00
Звезды

Выставка, посвященная старообрядцам, откроется в Иркутске 5 апреля

Экспозицию разместили в Музеи истории города
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка, посвященная старообрядцам, откроется в Иркутске 5 апреля. Фото: Музей истории города ИркутскаВыставка, посвященная старообрядцам, откроется в Иркутске 5 апреля. Фото: Музей истории города Иркутска
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В Иркутске 5 апреля откроется выставка «Старообрядчество - патриотизм из глубины веков». В экспозиции – уникальные предметы, которые ранее нигде не выставлялись - картины из старообрядческих таежных скитов, певческая рукопись с древними нотами, книги, костюмы и иконы.

- По количеству привлечённых предметов, по их многообразию и уникальности, подобной выставки в России ещё не было, - рассказал пресс-службе Музея истории города Иркутска доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Александр Костров.

Всего на выставке будет представлено более 200 экспонатов. Увидеть их можно будет до конца мая. Вход на открытие 5 апреля в 16.00 – свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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