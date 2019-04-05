Джаз на Байкале 2019: открытие 5 апреля, вход свободный

СЕГОДНЯ 04:19 2019-04-05T04:24:16+03:00

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Открытие 14-го Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» состоится сегодня, 5 апреля. В 17.00. по сообщению организаторов, начнется джаз-парад в 130-м квартале.

- Старт от статуи бабра, - уточняют музыканты.

Плавно парад перетечет в джем-сейшн в ТРК «Модный квартал». Официальное открытие пройдет именно там в 18.00 Вход для всех желающих свободный. Бесплатным будет вход также 8 апреля в 13.00 в Иркутский музыкальный театр им. Загурского. Там пройдут выступления победителей конкурса Jazz kids. Послушать юных дарований смогут все.

Аннотации концертов в рамках фестиваля смотрите здесь. Напомним, в столице Приангарья выступят Сергей Манукян, Игорь Бутман, Джеки Гейдж из Калифорнии, Ян Максин из США, Скотт Хендерсон и другие артисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU