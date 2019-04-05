Бдительный житель Чунского района помог полиции задержать угонщиков

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-05T09:42:21+03:00

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В предпраздничный день в отделение полиции по Чунскому району Иркутской области позвонил 58-летний местный житель. Он сказал, что у него только что вскрыли гараж и угнали его «ласточку», автомобиль ВАЗ-2107.

В тот же самый день по автодороге «Чуна -Тайшет» Алексей Мятлев вместе с приятелем заметили, что по встречке проехала «семерка», а за рулем сидел водитель в черной маске. А сама машина шла с выключенными номерами и с открытым багажником. Это показалось ему очень странным, он подумал, что машину угнали и позвонил в полицию, а сам поехал за авто. Вскоре к нему на помощь прибыли сотрудники ГИБДД.

- Подозреваемых задержали, это были 18-ти и 20-ти летний местные жители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ранее они уже привлекались за подобные преступления.

Автомобиль вернули законному владельцу. Ну, а Алексея Мятлева за проявленную решительность и бдительность наградили в ОМВД России по Чунскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU