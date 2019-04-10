Подледная рыбалка на Байкале стала опасной

СЕГОДНЯ 04:13 2019-04-10T04:53:40+03:00

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Пора завязывать с подледной рыбалкой этой весной. По крайней мере, на Байкале. В проливе Ольхонские ворота на Малом море лед таит усиленно, появились уже участки открытой воды. Да не маленькие! Размером с футбольное поле. Однако, туристы, рыбаки этим ничуть не смущены и продолжают заниматься любимым хобби.

- За выходные было выдворено более 20 транспортных средств, - рассказал пресс-службе МЧС России старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин. - Лед приобрел оттенки от матово-белого до темно-серого, он напитан водой и имеет игольчатую структуру. Это наиболее наглядное подтверждение его ненадежности.

Ледовые трассы прохудились, это надо признать, и прекратить рыбачит со смертельным риском, отмечают в ведомстве. Толщина льда сейчас варьируется от 60 до 30! сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU