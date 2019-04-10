2019-04-10T04:53:40+03:00
Общество

Подледная рыбалка на Байкале стала опасной

Толщина льда местами уменьшилась до 30 см
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Подледная рыбалка на Байкале стала опасной. Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской областиПодледная рыбалка на Байкале стала опасной. Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области
Изменить размер текста:

Пора завязывать с подледной рыбалкой этой весной. По крайней мере, на Байкале. В проливе Ольхонские ворота на Малом море лед таит усиленно, появились уже участки открытой воды. Да не маленькие! Размером с футбольное поле. Однако, туристы, рыбаки этим ничуть не смущены и продолжают заниматься любимым хобби.

- За выходные было выдворено более 20 транспортных средств, - рассказал пресс-службе МЧС России старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин. - Лед приобрел оттенки от матово-белого до темно-серого, он напитан водой и имеет игольчатую структуру. Это наиболее наглядное подтверждение его ненадежности.

Ледовые трассы прохудились, это надо признать, и прекратить рыбачит со смертельным риском, отмечают в ведомстве. Толщина льда сейчас варьируется от 60 до 30! сантиметров.

Читайте также:

Филармония Иркутска в мае 2019: Пасхальный фестиваль, Дыхание Байкала, Мастер и Маргарита, песни войны

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Зимы выселили из трехкомнатной квартиры за долги по ЖКХ
Месяц в центре временного содержания проведут осквернители могил в Бурятии
Прокатились и бросили: двое студентов угнали девять автомобилей в Иркутске
В ИГУ прошел международный семинар, в котором приняли участие ученые России и Германии
Ангарский хоккеист Александр Попов сыграет в финале Кубка Гагарина
Полиция задержала поджигателей здания администрации в Бурятии
Предприниматели Приангарья могут принять участие в мероприятиях выставочных компаний из Китая
Научные weekend-ы в Иркутске: тема новой встречи – исчезающие виды животных
Боксер из Иркутска завоевал серебро на международном турнире в Болгарии
Прогноз погоды в Иркутске: 10 апреля днем до +15 градусов
Фальшивомонетчики атакуют: в Иркутске стали чаще подделывать деньги
Страховая медицинская компания «СОГАЗ-Мед» приглашает жителей Приангарья принять участие в конкурсе «Народный врач»
В Иркутске сожгли прошлогоднюю траву
Все контракты на ремонт дорог Приангарья в рамках нацпроекта заключат до конца мая
В Иркутске подорожала аренда квартир
Троих мужчин, торговавших наркотиками, задержали в Иркутске
ДТП под Иркутском: водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в столб в селе Урик
Полицейские изъяли полкилограмма запрещенного вещества у жителя Бурятии
Самолет футбольного клуба ЦСКА прилетел в Иркутск
37 могил в Бурятии вновь осквернили школьники