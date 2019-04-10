2019-04-10T08:45:42+03:00
Общество

Сергей Левченко поручил снизить ставки транспортного налога и создать торговую сеть с госучастием

Губернатор Иркутской области огласил ежегодное послание о положении дел в регионе
Юлия УЛЫБИНА
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Снизить ставки транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил в два раза со следующего года. Такое поручение губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал региональному правительству во время оглашения послания Законодательному Собранию.

- Необходимы меры по снижению для населения Приангарья последствий скачка цен на бензин. Это событие, произошедшее в прошлом году, буквально «ударило по карману» большинства жителей региона. Регулирование цен на моторное топливо – федеральная прерогатива. У региона нет для этого необходимых налоговых и иных рычагов. Однако это не значит, что мы ничего не можем сделать – напротив, у нас есть возможность смягчить негативный эффект от роста цен. Если не полностью, то частично, - отметил Сергей Левченко.

Также, чтобы компенсировать общий рост цен, Сергей Левченко поручил начать в этом году реализацию проекта по созданию торговой сети с государственным участием, где будут продаваться продовольственные товары местных производителей по социальным ценам.

- К концу 2019 года сеть должна начать работу в пилотном режиме. Ее создание, помимо антиинфляционной задачи, также будет обеспечивать доступность иркутских товаропроизводителей для потребителей. В качестве названия сети предлагаю использовать бренд «Продукты Приангарья», - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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