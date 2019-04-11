2019-04-11T03:30:50+03:00
Общество

Выставка насекомых откроется в Иркутске 12 апреля

«Насекомые и их знакомые» разместились в краеведческом музее
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка насекомых откроется в Иркутске 12 апреля. Фото: Иркутский краеведческий музейВыставка насекомых откроется в Иркутске 12 апреля. Фото: Иркутский краеведческий музей
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В Иркутске завтра, 12 апреля, откроется выставка «Насекомые и их знакомые». Экспозицию разместили в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого. Все экспонаты из частной коллекции иркутского энтомолога Александра Суслова.

- В экспозиции – живые беспозвоночные, паукообразные, моллюски, - рассказали в музее. – Также засушенные экзотические бабочки и жуки как из России, так и тропические представители. Всего около 30 энтомологических коробок.

Иркутяне смогут своими глазами увидеть лесного таракана, таракана архимандрита, а также мадагаскарского, синатропного и много других видов. Кроме тараканов в музее разместят также несколько различных пауков-птицеедов и жуков – усача макродонтия, усача арлекина и Голиафа. Выставка будет работать до 27 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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