2019-04-11T07:55:53+03:00
Происшествия

В Иркутской области задержали похитителей целого стада коров

Пятеро местных жителей увели 32 коровы
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутской области задержали похитителей целого стада коров.В Иркутской области задержали похитителей целого стада коров.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Несколько дней фермеры Аларского района Иркутской области не находили себе места. У них буквально из-под носа среди бела дня увели целое стадо буренок. 32 коровы исчезли с пастбища рядом с деревней Нельхай. Причиненный ущерб оценили в полтора миллиона рублей.

В Иркутской области задержали похитителей целого стада коров.ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские проверили соседние районы области, в общей сложности несколько десятков деревень. В том числе досматривали грузовой транспорт, на котором предположительно могли перевозить скот. Нашли скотокрадов в одном из частных домов Черемхова.

- Были задержаны пять местных жителей в возрасте от 22 до 30 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Трое из них ранее уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

На приусадебном участке оперативники обнаружили 23 коровы. Остальных буренок похитители успели продать. Коров вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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