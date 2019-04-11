СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-11T07:55:53+03:00

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Несколько дней фермеры Аларского района Иркутской области не находили себе места. У них буквально из-под носа среди бела дня увели целое стадо буренок. 32 коровы исчезли с пастбища рядом с деревней Нельхай. Причиненный ущерб оценили в полтора миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702437" frameborder="0"></iframe> В Иркутской области задержали похитителей целого стада коров.ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские проверили соседние районы области, в общей сложности несколько десятков деревень. В том числе досматривали грузовой транспорт, на котором предположительно могли перевозить скот. Нашли скотокрадов в одном из частных домов Черемхова.

- Были задержаны пять местных жителей в возрасте от 22 до 30 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Трое из них ранее уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

На приусадебном участке оперативники обнаружили 23 коровы. Остальных буренок похитители успели продать. Коров вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU