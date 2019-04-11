Два пятиклассника спасли от пожара садоводство в Иркутском районе
В пожарную часть Иркутского района поступил звонок, в трубке раздался мальчишеский голос, подросток рассказал, что рядом с садоводством «Содружество» горит трава, и пламя вот-вот подойдет к домам. Это произошло около 20.00 вечером 10 апреля.
Пожарные мчались, боясь потерять каждую минуту. Ведь пал травы – серьезная угроза для деревянного поселка. А тем более в ветреную погоду. Не дожидаясь пока взрослые придут на выручку, пятиклассники Дима Поляков и Данил Степанчев сделали венки из хвойных веток, чтобы сбивать ими кромку огня. Испачкавшись в саже и пыли, мальчишки почти потушили пожар.
- По их словам, они шли домой, когда увидели горящее поле, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Подростки вызвали пожарных и до их приезда смогли остановить огонь.
За одним из юных героев пришла мама, а второго парнишку домой вернули пожарные. Они отметили, что если бы не пятиклассники, последствия для всего садоводства могли бы быть куда более печальными.
ИСТОЧНИК KP.RU