СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-11T08:04:29+03:00

Два пятиклассника спасли от пожара садоводство в Иркутском районе. Фото: Дима Поляков и Данил Степанчев. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную часть Иркутского района поступил звонок, в трубке раздался мальчишеский голос, подросток рассказал, что рядом с садоводством «Содружество» горит трава, и пламя вот-вот подойдет к домам. Это произошло около 20.00 вечером 10 апреля.

Пожарные мчались, боясь потерять каждую минуту. Ведь пал травы – серьезная угроза для деревянного поселка. А тем более в ветреную погоду. Не дожидаясь пока взрослые придут на выручку, пятиклассники Дима Поляков и Данил Степанчев сделали венки из хвойных веток, чтобы сбивать ими кромку огня. Испачкавшись в саже и пыли, мальчишки почти потушили пожар.

- По их словам, они шли домой, когда увидели горящее поле, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Подростки вызвали пожарных и до их приезда смогли остановить огонь.

За одним из юных героев пришла мама, а второго парнишку домой вернули пожарные. Они отметили, что если бы не пятиклассники, последствия для всего садоводства могли бы быть куда более печальными.

ИСТОЧНИК KP.RU