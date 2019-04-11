2019-04-11T14:09:01+03:00
Общество

Губернатор подал иск: Дума Иркутска готова отставать свою позицию в суде

Городской парламент намерен выйти с законодательной инициативой, чтобы устранить правовую неопределенность
Яна ЛИСИНА
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Губернатор подал иск: Дума Иркутска готова отставать свою позицию в суде.Губернатор подал иск: Дума Иркутска готова отставать свою позицию в суде.
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Дума города Иркутска готова отстаивать свою позицию. Речь идет об иске губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который он подал в суд. Причиной такого шага послужило то, что Дума Иркутска не приняла решения о досрочном прекращении полномочий депутата Григория Резникова. Глава региона выдвинул такое требование после проверки соблюдения закона о противодействии коррупции.

- Дума города Иркутска не отказывается от рассмотрения заявления губернатора, - сообщили в пресс-службе городского парламента. - Однако, как представительный орган местного самоуправления, не может не исполнять предписания своих нормативных правовых актов.

А именно городской парламент руководствуется Порядком о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности города Иркутска. Согласно всем формальностям инициатива губернатора должна быть оформлена в виде обращения, а к нему нужно приложить еще ряд важных документов. Этого, по словам юристов Думы, сделано не было, что нарушает нормы муниципального правового акта города Иркутска.Таким образом, Дума просит главу региона предоставить необходимые документы, которые обозначены в нормативном акте.

- Мы заинтересованы в судебном процессе, чтобы объективно рассмотреть всю представленную информацию, - уточнили в парламенте. - Сейчас у депутатов нет возможности принять взвешенное решение, основанное на доказательствах. В суде эти доказательства будут представлены. Считаем, что сложившаяся ситуация имеет правовую неопределенность. Практика по областному закону еще не наработана и есть риск принятия необъективных решений.

Кроме того, Дума Иркутска подготовила проект внесения изменений в соответствующий закон Иркутской области, предлагая дополнить его поправками, которые как раз позволят избежать подобных ситуаций. Проект планируется рассмотреть на заседании Думы в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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