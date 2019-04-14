Фильм по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне» покажут в Доме кино Иркутска

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-14T11:05:19+03:00

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«Прощание в июне» - пьеса нашего знаменитого земляка Александра Вампилова. Впервые была опубликована в журналах «Ангара» и «Театр» в 1966 году. И уже в том же году была впервые поставлена в театре в Литве. Спектакль по произведению есть и в репертуаре иркутского драмтеатра.

А вот экранизация «Прощания…» – всего одна. Это фильм 2003 года режиссера Сергея Ломкина. В главных ролях – Яков Ломкин и Екатерина Климова. В иркутском Доме кино организуют спецпоказ картины в рамках Года театра в России. Посмотреть на перипетии в судьбе веселого и талантливого студента Колесова смогут все желающие.

- Сеанс пройдет 26 апреля, начало в 15.00, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU